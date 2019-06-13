Клуб «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли – одного из самых престижных трофеев современного хоккея. В седьмом решающем матче финала Блюзмены обыграли Бостон 4-1.

Сент-Луис трижды выходил в финал в первые годы своего существования под руководством тогда еще не знаменитого Скотти Боумэна, но все три раза проиграл, в том числе и Бостону. Четвертая попытка оказалась успешной, хотя осенью поверить в это было невозможно. Команда играла плохо и руководство даже сменило тренера. Бывший тафгай Крейг Беруби сделал невозможное. Сент-Луис не только дошел до финала, но и обыграл Бостон в серии из семи матчей, причем три победы, в том числе и последнюю одержал в гостях. Самым ценным игроком Кубка Стэнли был признан Пэт О’Райли, который забрасывал во всех матчах финала, повторив рекорд Уэйна Гретцки. Феноменальный матч провел никому не известный еще год назад вратарь Джордан Биннигтнон, который пропустил единственную шайбу, когда все уже было понятно.

Обладателями Кубка Стэнли стали и два россиянина – Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.