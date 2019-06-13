Иран в ближайшее время не намерен вступать в прямой диалог с США

Страна планирует добиваться отмены санкций, касающихся экспорта нефти. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство КИОДО.

Между тем, отмечается, что на прошедших ирано-японских переговорах Тегеран обратился к Токио с просьбой лично передать Дональду Трампу требования о снятии ограничений. Прошлой весной Вашингтон объявил о выходе из Соглашения по иранскому атому. Осенью были восстановлены все американские санкций.