Основатель Telegram Павел Дуров связал хакерскую атаку на мессенджер с массовыми протестами в Гонконге

Там уже несколько дней продолжаются акции против законопроекта об экстрадиции с Китаем.

В Гонконге, который является особым административным районом Китая, уже который день сотни тысяч людей выходят в центр города, чтобы выразить протест против закона, позволяющего передавать КНР подозреваемых в преступлениях. Чтобы помешать протестующим координировать свои действия, власти Китая могли организовать DDoS-атаку на Telegram, полагает Павел Дуров. В Twitter на вопрос одного из пользователей он ответил, что IP-адреса были в основном зарегистрированы в Китае. «Исторически все DDoS-атаки такого масштаба, который указывает на участие государства, совпадали с протестами в Гонконге. Этот случай не стал исключением», — написал Дуров. Сбои в работе Telegram наблюдались последние несколько дней, а накануне в мессенджере сообщили о массированной атаке, из-за которой пользователи по всему миру могли испытывать сложности при использовании приложения. При этом в Telegram заверили, что о сохранности личных данных беспокоиться не стоит.

Напомним, что в России Telegram уже год пытаются блокировать по решению суда из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей. Ранее в Роскомнадзоре признали, что применяемые методы ограничения доступа оказались неэффективны.