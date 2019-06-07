Столичная ОНК пожалуется глав Росгвардии на избиение задержанного подростка

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал «Интерфаксу», что попросит Виктора Золотова дать правовую оценку работе отдельных сотрудников ведомства. Ранее в разговоре с «Эхом Москвы» Мельников сказал, что соответствующая информация была передана в прокуратуру, полицию и СПЧ.

Мельников сказал, что после избиения подросток был госпитализирован. Несовершеннолетний оказался одним из 550 задержанных на вчерашней несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.