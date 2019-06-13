В Новосибирске неизвестные повесили баннер «Нет полицейскому беспределу!» Растяжка появилась вечером в конце празднования Дня России. Об этом пишет портал «ВашГород». Сообщается, что сперва баннер охраняли несколько полицейских, а уже после полуночи приехали ещё четверо сотрудников МВД, сняли растяжку и увезли её. Местные жители предполагают, что это реакция каких-то активистов на события, произошедшие в Москве, связанные с уголовным делом против журналиста Ивана Голунова.

Вчера на не санкционированном марше полиция жёстко задерживала участников шествия.