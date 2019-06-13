Молдавский президент обвинил оппонентов в подготовке его убийства

Игорь Додон утверждает, что Демократическая партия, якобы, ищет киллеров для его физического устранения. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие. Конституционный суд не признал назначение нового правительства, а парламент в ответ объявил ему недоверие.

На этом фоне Владимир Путин пообещал поддержку Додону. «Этот человек много сделал для своей страны», — сказал российский лидер в интервью телеканалу «Мир».

По словам Путина, власть в Молдове захватили олигархи.