Анатолий Чубайс предлагает обложить промышленность новым налогом

Это поможет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Ожидаемая ратификация Парижского соглашения по климату в ближайшие годы заставит Россию принимать непростые решения. Документ предполагает создание системы учета выбросов. Вслед за этим встанет проблема регулирования этих показателей.

По мнению Чубайса, вопрос о необходимости введения углеродного налога, стимулирующего снижение выбросов, будет самым сложным. В Европе эти меры уже активно принимаются. Экспортируемые из ЕС товары облагаются дополнительным налогом, если не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам.

В интервью РИА Новости глава Роснано предположил, ставки российского налога начале могли бы быть «символическими», чтобы обкатать эту систему и подготовиться к движению по пути, на который уже ступил цивилизованный мир. В противном случае может выясниться, что Россия сама себе закрыла экспорт, в том числе регулируемый ОПЕК. И это, по словам Чубайса, будет весьма болезненно.

В правительстве ранее заявляли о планах ратификации Парижского соглашения по климату до конца текущего года.