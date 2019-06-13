После прошедшего в столице несанкционированного марша на ночь в отделениях полиции осталось 4 человека

На двух их них, по данным портала «ОВД-Инфо» составлены протоколы о повторном нарушении порядка проведения митинга.

Свыше 200 человек было задержано на акции в центре Москвы – таковы официальные цифры. Их назвали в полиции. Еще накануне вечером отпустили, с протоколами или без почти всех – в отделениях остались 4 человека. Между тем, как посчитали в «ОВД-Инфо», всего было задержано около 550 человек. Среди них много журналистов и политиков, в частности оппозиционер Алексей Навальный. Он уверен, что ближе к выборам в Мосгордуму ему дадут 30 суток ареста за эту акцию. Среди задержанных оказались и случайные прохожие, на которых также составили административные протоколы об участии в несанкционированной акции, повлёкшей создание помех движению пешеходов или транспорт. У некоторых задержанных в протоколах была фраза о том, что они выкрикивали антиправительственный лозунг: «Иван Голунов».

Позже, пишет издание «Открытые медиа», из документов начали эту фразу «экстренно» исключать. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили о том, что в полицию была подана жалоба о применении силы к несовершеннолетнему при задержании, как сообщалось, молодого человека избили, ему потребовалась госпитализация.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до того, как стало известно о снятии всех обвинений с журналиста. Напомню, что Голунову вменялось покушение на сбыт наркотиков.