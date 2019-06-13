Иностранным продюсерам могут просубсидировать съёмки фильмов в России

По замыслу Минэкономразвития, кинематографисты смогут вернуть четверть понесённых затрат на производство, если решат снимать картину в нашей стране. Это следует из проекта постановления правительства, размещённого на портале нормативных актов. В документе говорится, что субсидии могут составить 30 процентов в том случае, если фильм будет продвигать позитивный образ России. По данным РБК, о запуске программы объявят уже в сентябре.