Киевский апелляционный суд сегодня должен начать рассмотрение апелляции на приговор по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Он же в свою очередь ранее говорил, что власти Украины, пришедшие после него, виноваты в потере Крыма и развале государства.

Самая главная проблема в том, что Украина последние пять лет живет во лжи, считает Виктор Янукович. Только после выяснения правды и наказания виновных будет понятна дальнейшая стратегия действий страны, добавил политик.