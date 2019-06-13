США усилят военное присутствие в Польше

Президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились, что Вашингтон разместит на территории восточноевропейского государства эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом говорится в совместной декларации двух лидеров, опубликованной на сайте Белого дома. Кроме того США увеличат контингент военнослужащих на одну тысячу человек – всего до 5,5 тысяч.

Эта мера введена в целях «дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания» в Польше, объясняется в документе.