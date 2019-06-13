Президент Турции рассчитывает убедить американского коллегу не исключать страну из программы F-35

Об этом Реджеп Эрдоган сказал в эфире местного телевидения. Он отметил, что помимо планов по закупке 100 новейших американских истребителей, Анкара еще и инвестировала в проект значительные средства – более миллиарда долларов.

При этом Эрдоган сказал, что не намерен отказываться от закупок российских С-400. Именно из-за поставок зенитных систем Москвой, Вашингтон и не хочет передавать Турции свои боевые самолеты.