В Гааге начнётся второй этап устных прений дела «Украина против России» по ситуации на Азове и в Керченском проливе

В Гааге сегодня начнётся второй этап устных прений дела «Украина против России» по ситуации на Азове и в Керченском проливе.

Трибунал ООН ранее потребовал от России вернуть Украине 24 задержанных в керченском проливе моряка и три корабля.

Такой вариант развития событий не подразумевает дальнейшего рассмотрения этого дела в суде, — сказал «Эху Москвы» адвокат одного из арестованных Илья Новиков.

Он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу противоречивая. По его словам, разные суды по разному расценивают произошедшее, в частности морской суд признает, что в проливе произошло военное столкновение.