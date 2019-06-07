В столичных отделениях полиции на ночь остались четверо участников вчерашнего несанкционированного марша

По данным портала «ОВД-Инфо», как минимум, на двоих составлены протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах. Всего в ходе марша задержали около 550 человек.



Разрозненные установки перед маршем, которые поступали, как со стороны организаторов, так и со стороны известных людей и медиа, привели к ситуации путаницы и деморализации. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Она подчеркнула, что ситуация возникшая вокруг марша была создана множеством ошибок с разных сторон.