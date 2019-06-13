Власти Карелии хотят понизить охранный статус урочища Сандармох, где были расстреляны тысячи репрессированных

Власти Карелии хотят понизить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора были расстреляны и захоронены тысячи репрессированных. Это позволит вести на территории земляные работы и строительство.

Статус Сандармоха хотят изменить с «памятника истории» на «достопримечательное место». Соответствующую заявку Управление по охране объектов культурного наследия Карелии направило в Минкульт в конце марта, пишет газета «Коммерсант». Это позволяет сделать принятый еще в 2000-х закон, в соответствии с которым захоронения жертв массовых репрессий относятся к категории «достопримечательное место». Однако сменить статус можно только после экспертизы, подчеркивает Историк, эксперт по законодательству об охране памятников Наталья Самовер. По ее словам, понижение категории происходит с целью ослабить охранный режим и изменить границы для застройки.

Чтобы провести экспертизу и изменить статус Сандармоха летом прошлого года туда ездила экспедиция Российского военно-исторического общества. Еще одной ее целью было проверить противоречивую, с точки зрения многих историков, гипотезу о захоронении там убитых финнами красноармейцев в годы Второй мировой войны. Тогда против раскопок выступили родственники репрессированных, а в партии «Яблоко» обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность действий организации на территории, относящейся к памятнику истории. Несколько дней назад стало известно, что в РВИО собираются провести в Сандармохе повторные раскопки.

В Международном обществе «Мемориал» отмечают тенденцию понижения статуса и сокращение границ захоронений репрессированных. Там выразили такие объекты будут переведены в новый статус