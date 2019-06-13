Корпоративные закупки на сумму 7,5 триллионов рублей в прошлом году были выведены из публичной сферы
Это выяснилось в ходе мониторинга Счётной палаты. Сообщается, что через Единую информационную систему не проходила информация о закупках, которые составили 7 процентов ВВП страны.
В 2018 заказчикам позволили не публиковать информацию о закупках услуг по использованию государственного и муниципального имущества.
В Счётной палате отмечают, что скрытые закупки ведут к ограничению конкуренции и росту рисков неэффективного расходования бюджета.