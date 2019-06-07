Полиция приняла жалобу на жёсткое задержание подростка во время вчерашней акции в Москве

Как рассказал «Эху Москвы» ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, подобные обращения были переданы детскому омбудсмену, членам СПЧ и прокуратуре.

По словам Мельникова, участнику акции в поддержку журналиста Ивана Голунова потребовалась госпитализация после задержания. Подростка били, когда он лежал на полу, пытаясь изъять у него фотокамеру. Всего в ходе вчерашнего несанкционированного марша было задержано около 550 человек.