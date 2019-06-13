Около 50 тысяч мигрантов в ближайшие месяцы могут вернуться в Мексику из США

Как сказали в Министерстве внутренних дел латиноамериканской страны, иностранцам придётся находиться здесь, пока Соединённые Штаты будут рассматривать их документы. Договорённость об этом была достигнута Мехико и Вашингтоном на прошлой неделе.

Мексика согласилась принять меры по пресечению нелегальной эмиграции в США после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 5 процентов на товары из соседней страны.