Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляцию на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

В начале мая они получили до полутора лет колонии по делу о двух драках в центре Москвы.

Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в начале мая Пресненский суд признал виновными в хулиганстве и нанесении побоев. По версии следствия, они причастны к избиению водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также к драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании» на Большой Никитской. Сами фигуранты дела признали свою вину лишь частично, лишь в отдельных эпизодах.

В то же время они настаивали на отсутствии предварительного сговора, который им инкриминировало следствие. Несмотря на то, что суд учел эти доводы, Александр Кокорин и его брат получили полтора года колонии, а Мамаев и Протасовицкий – год и пять месяцев. Именно столько просила прокурор Светлана Тарасова. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, в свою очередь, сказал, что Кокорин и Мамаев уже настроились на переезд в колонию в случае отклонения апелляции.

Кокорин и Мамаев, а также еще два фигуранта дела находятся под стражей с октября прошлого года.