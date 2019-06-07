На марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве были задержаны почти 550 человек

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». В числе задержанных были журналисты, в том числе корреспондент «Эха Москвы». Почти всех к полуночи отпустили. По данным столичного главка МВД, в отделениях оставались на ночь четверо.

На задержанных составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия и взято обязательство о явке. Многие очевидцы отмечают, что полицейские хватали людей без разбора и каких— то причин. На одну из задержанных в ОВД «Покровское-Стрешнево» составили протокол, в котором значися, что она выкрикивала «антиправительственный лозунг «Иван Голунов», привлекая тем самым внимания граждан и средств массовой информации. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на копию документа. Позже издание сообщило в своем телеграм-канале, что теперь в отделении полиции «экстренно поправляют протоколы, исключая из них фразу про антиправительственный лозунг». В частности, задержанному корреспонденту издания принесли такой исправленный документ и попросили подписать его заново. Из московского ОВД «Алексеевский» увезли в больницу на скорой несовершеннолетнего, который был избит при задержании. По словам очевидцев, «подростку в том числе наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры». Жесткость и жестокость полиции на марше в Москве объясняется желанием власть сохранять атмосферу страха. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Владимир Рыжков.

Он подчеркнул, что именно такие репрессивные практики работают на превентивное запугивание общества.