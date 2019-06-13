В Польше будет размещена эскадрилья американских разведывательных беспилотников

Об этом главы двух государств договорились в ходе переговоров в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, текст документа уже разместили на сайте Белого дома. Американская сторона пообещала в случае необходимости делиться с Польшей информацией, полученной в результате операций эскадрильи разведывательных беспилотников, которая вскоре будет развернута на территории республики. Кроме того, на 1 тысячу человек увеличится присутствие американского контингента – до 5,5 тысяч человек. Эти планы еще 1,5 месяца назад осудили в российском МИДе. Между тем, в Польше также построят совместный учебный центр, аэродром и другую военную инфраструктуру.

Трамп и Дуда, как отмечается, подтвердили, что отношения между государствами вышли на новый уровень. Причем не только в плане оборонного сотрудничества. Польша также подписала очередной контракт, на этот раз на 8 миллиардов долларов, на покупку сжиженного газа у США, а в Вашингтоне обещают в течение трех месяцев принять решение об отмене визового режима для граждан республики.

Ранее Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия и Польша были друзьями, однако Москва, по его словам, показывает свою «недобрую неприятную имперскую личину», и Варшава не хочет быть частью этого влияния.