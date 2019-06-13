Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев извинился за инцидент в аэропорту Внуково

По словам футболиста, он был на эмоциях, опаздывал на рейс, а сотрудник авиакомпании у стойки регистрации «тянул время». Спортсмен признал, что допустил резкость. «Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений.

Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — заявил Лунев в беседе с РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что перед вылетом в Санкт-Петербург футболист в пьяном виде напал на представителя авиакомпании «Россия» у стойки регистрации.

Вратаря задержали, в его крови нашли 0,77 промилле алкоголя. На него составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили. В «Зените» пообещали провести беседу со спортсменом