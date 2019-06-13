Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Речь идет о предпринимательнице Марии Лазаревой, которую в прошлом году суд государства в юго-западной Азии приговорил к десяти годам лишения свободы за хищение госсредств. В мае апелляционный суд отменил приговор и постановил выпустить ее под залог в 1 миллион кувейтских динаров – это более 3 миллионов долларов.

Об этом сообщил РБК советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, который оказывает поддержку россиянке. По его словам, сейчас Лазарева уже дома в Кувейте со своей семьей. Единственное ограничение — она не имеет права покидать страну. Сидоров назвал е освобождение «большой победой».