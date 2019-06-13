На марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве были задержаны почти 550 человек

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». В числе задержанных были журналисты, в том числе корреспондент «Эха Москвы». Почти всех к полуночи отпустили. По данным столичного главка МВД, в отделениях оставались на ночь четверо.

Союз журналистов России призывает полицию соблюдать конституцию и помнить, что за препятствование журналистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев. Он также добавил, что задержание журналистов – неприемлемое действие.