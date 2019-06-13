В Бишкеке стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества

В нем примет участие и российский президент Владимир Путин. Киргизия в этом году председательствует в ШОС, поэтому саммит организации, в которую также входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, проходит на этот раз в Бишкеке.

Круг тем, требующих обсуждения, довольно широк, начиная от ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке, заканчивая противодействием терроризму и наркотрафику, рассказали в Кремле. Экономические вопросы также будут в повестке, в частности создание банка Шанхайской организации сотрудничества.

Цель — продвижение строительства региональной системы финансирования, и как следствие – укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами. Между тем, Владимир Путин проведет в Бишкеке ряд двусторонних встреч.

Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а вечером с хозяином саммита, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Это уже 19-ый саммит ШОС. После него председательство в Шорганизации перейдет к России.