ОНК Москвы просит провести проверку по факту применения силы к подростку со стороны сотрудника полиции

ОНК Москвы обратилось к столичному прокурору с просьбой провести проверку по факту применения силы подростку со стороны сотрудника полиции во время задержания. Об этом «Эху Москвы» рассказал секретарь ОНК Иван Мельников. Он добавил, что особенную тревогу общественной наблюдательной комиссии сегодня вызвало задержание несовершеннолетних.

Мельников добавил, что также информация была передана в аппарат уполномоченного по правам ребенка и членам СПЧ.

На марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве были задержаны, по последним данным, почти 550 человек. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». В МВД ранее говорили о 200 задержанных. Как сообщает столичный главк, к полуночи почти всех, кроме четверых, отпустили. На них составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия и взято обязательство о явке, уточнил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, члены ОНК проверили не менее семи отделов полиции, куда доставляли задержанных. У многих из них были жалобы. В основном на длительное время, проведенное в автозаках. Зафиксированы случаи недопуска адвокатов, большинство опрошенных пожаловались на слишком долгое оформление протоколов. При этом жалоб на применение физической силы в ОНК практически не поступало.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до освобождения журналиста и не была согласована. После прекращения дела о попытке сбыта наркотиков инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно.