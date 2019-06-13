Правительственный комплекс в Гонконге, вокруг которого начались многотысячные протестные акции, будет закрыт еще 2 дня

Это связано с соображениями безопасности, сообщили в правительстве специального административного района Китая. Госслужащим, работающим в центральном квартале Адмиралти, велено не приезжать в офисы. Не будет работать и одноименная станция метро, которая является крупным транспортно-пересадочным узлом сразу для трех веток.

Это затруднит доступ в зону протестов демонстрантам, обещавшим туда вновь вернуться. Как передает ТАСС, сейчас ситуация в центре спокойная. Массовых скоплений демонстрантов не наблюдается. Протесты связаны с попыткой властей принять малопопулярный законопроект об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в материковый Китай.