Польша назвала «неприятное, имперское лицо» России причиной разлада между странами

Польша хотела бы быть «другом» России, так как эта страна — «великий сосед», однако Москва в последние годы вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом.

По словам Дуды, исторически так сложилось, что Россия всегда хотела «захватить» территорию Польши. Он отметил, что «Россия атаковала Грузию. Затем, в 2014 [году], атаковала Украину». Польша — часть Запада, которая не хочет попадать в сферу влияния России, заключил президент.

На переговорах Дуда и Трамп договорились, что Варшава закупит у США дополнительную партию сжиженного природного газа на 8 миллиардов долларов и, по выражению Трампа, «много самолетов F-35». Перед встречей американский лидер допускал, что увеличит численность военных из США в Польше в полтора раза — до 6 тысяч человек.