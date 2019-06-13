На марше в поддержку Ивана Голунова в Москве были задержаны, по последним данным, почти 550 человек

Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». В МВД ранее говорили о 200 задержанных. Как сообщает столичный главк, к полуночи почти всех, кроме четверых, отпустили. На них составлены протоколы.

Вечером вышел отпустили из ОВД «Строгино» политика Алексея Навального. Организация шествия — именно в этом обвиняют Алексея Навального. В полиции политику сказали, что он устроил незаконное шествие по бульварам. «Ну о’кей. Зато я сегодня был среди честных людей и сам остался честным человеком», — написал Навальный в твиттере.

Навальному грозит до 30-ти суток административного ареста. Политик считает, что его специально хотят изолировать на месяц, чтобы лишить поддержки и медиаресурса независимых кандидатов в Мосгордуму. Его задержали в разгар марша от Чистых прудов до Петровки в поддержку журналиста Ивана Голунова, который вчера прошел в Москве. В число инициаторов марша Навальный не входил.

Акцию полиция пресекла, её участники пошли по переулкам. Более 400 человек, в том числе, журналистов полиция и сотрудники Росгвардии задержали, в отношении некоторых активистов действовали жёстко. В полиции оказался и наш коллега Евгений Снегов. Несмотря на журналистское удостоверение и редакционное задание. Его отпустили после того как взяли объяснительную.

По оценке полиции, в марше в поддержку журналиста участвовало 1.200 человек. На одну из участниц акции сотрудники ОВД «Покровское-Стрешнево» составили административный протокол за то, что она выкрикивала антиправительственный лозунг «Иван Голунов». Об этом сообщают «Открытые медиа».

Разрозненные установки перед маршем, которые поступали, как со стороны организаторов, так и со стороны известных людей и медиа, привели к ситуации путаницы и деморализации. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Она подчеркнула, что ситуация возникшая вокруг марша была создана множеством ошибок с разных сторон.