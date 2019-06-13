Американский клуб «Сент-Луис Блюз» впервые в истории стал обладателем кубка Стэнли

Американский клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории стал обладателем кубка Стэнли. Матч в Бостоне завершился полчаса назад победой гостей со счетом 4:1. Такого состава финалистов до старта плей-офф предсказать никто бы не решился. Блюзмены по итогам регулярки были лишь пятыми на Западе. Их соперники – вторыми на Востоке.

Однако после того, как в первом же круге случился массовый исход фаворитов, все предварительные расклады рухнули. В итоге, Боснон и Сент Луис не только успешно преодолели все раунды Кубка Стэнли. Но и в финале доигрались до решающего, седьмого матча. Чего за океаном не случалось с 2011-го года. Причем, в шестой игре Блюзменам достаточно было победить на своем льду, чтобы впервые в истории клуба получить заветный Кубок.

Однако хоккеисты Бостона смогли выправить положение. Отмечу, что ту игру пропускал из-за дисквалификации Иван Барбашев. Однако сегодня российский защитник Сент-Луиса вернулся в состав.

В регулярном чемпионате «Бостон» занял второе место в Восточной конференции. «Сент-Луис» финишировал пятым на Западе.