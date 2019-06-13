В Великобритании начинаются выборы нового лидера Консервативной партии, а, соответственно, и премьер-министра страны

Тереза Мэй останется на этом посту, пока не будет избран ее преемник. Выборы нового лидера тори – так называют Консервативную партию – будут проходить в несколько этапов. Сегодня пройдет первый из них – это голосование среди депутатов от фракции тори в Палате общин. Каждый из них голосует за одного из 10 зарегистрированных кандидатов. Те претенденты, которые не смогли заручиться поддержкой определенного числа парламентариев, выбывают из гонки.

Отсеивать их будут в ходе четырех таких этапов голосований, в итоге останется двое. Выбирать из них будут уже 120 тысяч рядовых членов Консервативной партии. Результаты голосования будут известны не позднее 28 июля. Пока ни у одного из 10 кандидатов нет поддержки абсолютного большинства среди депутатов, но фаворитом, по данным опросов и по оценкам букмекеров, является бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

В тройку лидеров также входят действующий глава британского МИДа Джереми Хант, а также министр окружающей среды Майкл Гоув.

Все кандидаты на пост лидера Консервативной партии выступают за выход Великобритании из Евросоюза. Единственный претендент, который был против «брексита» — Сэм Джима — не смог собрать подписи для выдвижения.