Госкино Украины вновь запретило показ второго сезона сериала «Сваты» студии Зеленского

В холдинге «1+1 media» сказали, что экспертный совет, который на голосовании отказался выдавать разрешение, не объяснил свою позицию. Холдинг считает решение политически мотивированным и будет его оспаривать в суде, говорится на его сайте. Один из членов экспертной комиссии Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что, по ее словам, создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство». Она уточнила, что сериал развивает в украинцах «комплекс неполноценности» и унижает их достоинство. В случае перемонтирования второго сезона «Сватов» прокатное удостоверение может быть выдано, резюмировала Гурская.