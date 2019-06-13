На марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве были задержаны почти 550 человек

На марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве были задержаны, по последним данным, почти 550 человек. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». В МВД ранее говорили о 200 задержанных. Как сообщает столичный главк, к полуночи почти всех, кроме четверых, отпустили. На них составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия и взято обязательство о явке, уточнил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, члены ОНК проверили не менее семи отделов полиции, куда доставляли задержанных. У многих из них были жалобы. В основном на длительное время, проведенное в автозаках. Зафиксированы случаи недопуска адвокатов, большинство опрошенных пожаловались на слишком долгое оформление протоколов. При этом жалоб на применение физической силы в ОНК практически не поступало.