США разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9

Об этом говорится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной президентами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой. В документе отмечается, что «Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации оборонных целей». Также подтверждается намерение США увеличить численность военнослужащих на одну тысячу с нынешних 4,5 тысяч. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю

необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.