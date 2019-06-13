Аргентина предлагает России разместить станции ГЛОНАСС на своей территории

Об этом сообщили РИА Новости в Национальной комиссии по космической деятельности. Там отметили, что «Россия — один из лидеров в спутниковой навигации. Чтобы глобальная система функционировала на должном уровне, ей необходима поддержка через наземные станции, установленные по всему миру». Для Аргентины – это хорошая возможность, внести свой вклад в развитие системы. Отмечается также, сотрудничество с Россией в данной сфере «очень полезно для проектов сельскохозяйственных исследований, земледелия, транспорта, безопасности морского и речного транспорта».