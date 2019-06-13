Дональд Трамп считает лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере – продажу СПГ из США в ЕС

Дональд Трамп считает лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере – продажу сжиженного природного газа из США в Евросоюз. Американский лидер отметил, что Вашингтон намерен применить санкции в отношении участников «Северного потока-2». Он пояснил, что пытаясь заблокировать проект, американская сторона защищает Германию от России. По его словам, Берлин отдает Москве миллиарды. При этом президент выразил надежду, что у США будут отличные отношения с Россией, Германией и другими странами мира.