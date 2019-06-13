Практически все задержанные на несанкционированной акции в Москве отпущены под обязательства о явке

Практически все задержанные на несанкционированной акции в Москве в поддержку Ивана Голунова отпущены под обязательства о явке. На них составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, члены ОНК проверили не менее семи отделов полиции, куда доставляли задержанных. У многих из них были жалобы. В основном на длительное время, проведенное в автозаках. Зафиксированы случаи недопуска адвокатов, большинство опрошенных пожаловались, что слишком долго оформляли протоколы. При этом жалоб на применение физической силы в ОНК практически не поступало, сказал Мельников, добавив, что каждый такой случай требует самой тщательной проверки и жесткой оценки со стороны руководства правоохранительных и надзорных органов.

Ранее столичная полиция сообщала о задержании более 200 человек, из них к полуночи в отделах оставались четверо, остальных отпустили. Портал ОВД-инфо, в свою очередь, сообщает о почти 550 задержанных.