Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара вернет в казну 55 тысяч шекелей за дорогие обеды

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара вернет в казну 55 тысяч шекелей (около 14 тысяч евро) за дорогие обеды. Договорённость между генпрокуратурой и самой Нетаньяху было достигнуто накануне. Решение должен утвердить суд. В обвинительном заключении говорится, что в период с 2010 по 2013 год Нетаньяху заказывала на дом дорогие блюда из ресторанов несмотря на то, что в резиденции работал повар. Его услуги оплачивались из госбюджета. Прокуроры сочли, что супруга премьера воспользовалась неосведомлённостью сотрудников администрации. Сама Нетаньяху заявляла о своей невиновности и утверждала, что еду заказывали некие третьи лица вопреки её желанию.