Алексея Навального, который был задержан на акции в поддержку Ивана Голунова в Москве, отпустили из ОВД «Строгино»

Ранее сообщалось, что ему собираются вменить повторное нарушение порядка проведения акции и оставить в полиции на ночь. Из полиции также отпустили одного из инициаторов акции журналиста Евгения Берга, Илью Азара и Елизавету Нестерову, которые ранее из числа инициаторов вышли. На них составили протоколы об участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта.

Как передает столичный главк МВД, отпущены почти все задержанные в ходе акции, кроме четверых человек.

При этом некоторые задержанные говорили, что в отделениях остается больше людей. Общее число задержанных в полиции не назвали. По данным «ОВД-Инфо», их было как минимум 513.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» была запланирована еще до освобождения журналиста, власти ее не согласовали. После прекращения дела о попытке сбыта наркотиков инициаторы мероприятия попробовали договориться с мэрией, но безуспешно.