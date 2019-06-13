Чемпионку мира 2003 года Терин Хамфри уволили из Федерации гимнастики США из-за мема в интернете

Бывшую спортсменку называли мусором и грозились сжечь ее дом. Поводом стала картинка с надписью: «То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием». Пост вызвал негативную реакцию в американском спортивном сообществе из-за частых скандалов с насилием. По словам Хамфри, когда она публиковала этот мем, то имела в виду только тренировки и даже не думала, что его могут воспринять как-то иначе. Также она подчеркнула, что у нее не было проблем с персональным тренером.