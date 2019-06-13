Лидер партии «Слуга народа» считает, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране. По его словам, это решение не оспаривается. Новые власти не планируют пересматривать положения подписанного бывшим президентом Петром Порошенко закона о «тотальной украинизации». При этом Разумков отметил, что прежние власти пошли по пути «кнута», а надо было встать на путь «пряника». Он пояснил, что властям необходимо было способствовать популяризации украинского языка, чтобы люди понимали, что на нем выгоднее говорить. В то же время, сам политик, по его словам, будет продолжать общаться на русском, пока ему позволит закон.