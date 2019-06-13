Владимир Путин заверил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами

Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу «МИР». При этом он упомянул политические элиты прошлого, «людей, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу», — добавил президент.

Он выразил надежду, что новое руководство Украины лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому, «не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере», — сказал глава российского государства.