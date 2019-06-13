Z Архив новостей новости 5 2 6 335 Почти всех задержанных во время несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова в Москве отпустили из полиции

Там остаются четыре человека, сообщает столичный главк МВД. При этом некоторые задержанные говорят, что в отделениях остается больше людей. МВД не назвало общее число задержанных. По данным «ОВД-Инфо», их было как минимум 513. Проект сообщает об одном человеке, которого собираются оставить на ночь в отделении. На многих были составлены протоколы об участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта, или о повторном нарушении правил проведения митингов.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» была запланирована еще до освобождения журналиста, власти ее не согласовали. После прекращения дела о попытке сбыта наркотиков инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно.