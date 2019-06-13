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00:01, 13 июня 2019

В Сочи видели человека, похожего на умершего 5 лет назад лидера кущевской банды Сергея Цапка

Последствия недавнего ДТП в Сочи появились в социальных сетях. Жители Кубани обратили внимание на один из кадров: на нём мужчина, очень похожий на Сергея Цапка. В соцсетях подозревают, что главарь кущевской организованной преступной группировки мог всех обмануть. Согласно официальной версии, Сергей Цапок умер в СИЗО в июле 2014го года. Приговора он не дождался. Ему грозило пожизненное заключение. Лидера кущёвской банды кремировали. Место его захоронения скрывается. Впрочем, эксперты почти сразу не исключали инсценировки смерти лидера банды, на счету которой десятки убийств и вымогательств. Кубанские СМИ отмечают, что заявление написали именно жители станицы Кущёвская, которые знакомы с личностями и внешностью бандитов. Люди попросили прокурора Сочи провести проверку и выяснить личность человека в кадре. Членов банды Цапка, включая его самого арестовали в 2010м, когда они в Кущёвской убили и сожгли 12 человек, включая четверых детей.

Другие члены банды Цапка получили от 15 лет до пожизненного заключения.



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