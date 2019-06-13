Вопрос о покупке Турцией российских систем ПВО С-400 окончательно закрыт, говорят в Анкаре
По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, это решение не подлежит пересмотру. Более того, добавил Эрдоган, Турция не только получает системы по доступной цене. Анкара договорилась об их совместном производстве в будущем. Вашингтон ранее пригрозил турецкой стороне санкциями, если та не откажется от сделки. Кроме того, США приостановили поставку Турции истребителей F-35, опасаясь, что секретная информация может оказаться доступной Москве.