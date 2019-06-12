Более 500 человек, по данным ОВД-Инфо, были задержаны накануне на несогласованном марше в центре Москвы

Акция проходила в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, а также против фабрикации силовиками уголовных дел. Сотрудники Росгвардии задерживали также случайных прохожих и журналистов, которые освещали происходящее. Часть задержанных отпустили накануне. На некоторых составили протоколы о нарушении порядка проведения шествия. Причем, как рассказали адвокаты, полицейские посчитали, что имя журналиста «Медузы», которое скандировали собравшиеся, якобы является антиправительственным лозунгом.

Жесткость и жестокость полиции объясняется желанием власти сохранять атмосферу страха, сказал в эфире «Эха Москвы» политик Владимир Рыжков.

Рыжков подчеркнул, что именно такие репрессивные практики работают на превентивное запугивание общества.

Одним из первых задержанных на марше был политик Алексей Навальный. Его соратники не исключали, что основателя Фонда борьбы с коррупцией оставят в ОВД на ночь. Однако накануне вечером Навального отпустили. Сам он предполагает, что ему могут назначить 30 суток административного ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. Суд, как предполагает Навальный, скорее всего состоится ближе к выборам в Мосгордуму.

В московской полиции накануне говорили, что задержали чуть более 200 участников акции. Около полуночи в столичном главке сказали, что отпустили практически всех, в отделах полиции оставлены на ночь только четыре человека.