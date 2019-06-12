В России мало оправдательных приговоров из-за «корпоративности» в судах и упрощенного порядка рассмотрения дел

Так считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в судах сложилась традиция, что вынесение оправдательного рассматривается как отрицательная оценка деятельности предварительного следствия. Если обвиняемый соглашается на сделку со следствием, он получает преимущества. Большая опасность в том, что тогда люди берут на себя вину в преступлениях, которые они не совершили или совершили не в такой степени, добавила Москалькова.