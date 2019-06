Официальный Твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева сегодня был взломан

Во всяком случае, так появление в нем непонятных записей объяснили в пресс-службе кабинета министров.

Загадочные послания в твиттере главы российского правительства появились в ответ на сообщение посла Ирака в Москве Хайдара Мансура Хади. Он выложил несколько фотографий с торжественного приёма глав димписсий в Кремле по случаю Дня России. Ответом ему стала маловразумительная фраза, написанная латинскими буквами, из которой понятно только одно слово cucumber – по-английски огурец. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким необычным образом Дмитрий Медведев решил поздравить посла с сегодняшним праздником. Другая надпись оказалась не менее загадочной. Она звучала так: «Hop cc very very hubby cheers cheers her very vav chi hi». Пользователи также решили что англоязычный аккаунт в твиттере премьера атаковали хакеры. Вскоре после публикации оба сообщения были удалены. Сейчас в англоязычном аккаунте Медведева поздравление с праздником и фотография российских просторов.

Кто именно может стоять за взломом и обратились ли представители премьера в полицию, не уточняется.

Ранее Твиттер Медведева был взломан в августе 2014-го года.