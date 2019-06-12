Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Это произойдет в том случае, если Пекин и Вашингтон не договорятся, предупредил американский президент Дональд Трамп. Он вновь подтвердил, что собирается провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита двадцатки в Японии. Он пройдет в конце этого месяца. В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тысяч товаров из США. В мае американские власти обложили пошлинами китайскую продукцию.