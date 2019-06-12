Жители Кубани опасаются, что лидер Кущевской группировки инсценировал свою смерть. На видеозаписи с места ДТП в Сочи увидели мужчину, похожего на Сергея Цапка. Как пишет «Комсомольская правда-Кубань», несколько человек просят сочинскую прокуратуру проверить эту информацию. По официальным данным, Цапок умер пять лет назад в камере следственного изолятора. Его обвиняли в причастности к убийствам и другим преступлениям.